Биробиджан, , 12:01 — REGNUM По мнению губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, для своевременной сдачи в эксплуатацию трансграничного моста через Амур в Китай, необходимо привлечь ещё 2 млрд рублей инвестиций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Завершен ключевой этап строительства моста из России в Китай через Амур

Российский сегмент мостового сооружения готов на 98%, тогда как примостовая инфраструктура сильно отстаёт — её готовность не превышает 55−60%, пишет РИА Новости.

Александр Левинталь сообщил, что в основном средства требуются для строительства станции Ленинское-2 и оборудования станции Ленинское. При условии привлечения необходимых средств, трансграничный мост, соединяющий Россию и Китай, может быть сдан в эксплуатацию в июле 2020 года.

Читайте также: Строительство моста Россия — КНР в ЕАО под угрозой срыва: рабочие бастуют

Как сообщало ИА REGNUM, рабочим, осуществлявшим строительство моста через Амур в Еврейской автономной области, несколько месяцев не платили заработную плату, что вынудило их объявить забастовку.