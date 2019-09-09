Киев, , 11:50 — REGNUM Команда президента Украины Владимира Зеленского хочет изменить земельное законодательство и разрешить иностранцам и юрлицам скупать украинские земли сельскохозяйственного назначения. Об этом 9 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов директор Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

«Со слов Милованова (министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов) и нашего премьер-министра я понял, что они хотят разрешить, чтобы землю покупали и иностранцы, чтобы юридические лица также могли покупать землю… Я бы не менял законодательство, оставил бы его как есть», — сказал Охрименко.

Он напомнил, что парламент Украины принял законодательство о рынке сельскохозяйственных земель ещё в 2002 году, но с 2003 года Рада ежегодно продлевает мораторий на запуск этого рынка.

«Фактический у нас все законы о рынке земли уже приняты. Я бы не вносил в них изменения… У нас до 1 января 2020 года действует мораторий. Нужно просто не продлевать его и рынок земли заработает автоматически… Еще в 2002 году вся законодательная база была принята. На в 2003 году ввели мораторий и потом постоянного его продлевали… По действующему законодательству покупать землю имеют право только физические лица Украины и не более 400 га», — рассказал Охрименко.

По его словам, правительству Украины нужно ориентироваться на создание крупных землевладельцев, а не поддержку мелких фермеров.

«Риск один — землю не удастся скупить крупным транснациональным корпорациям и у нас не будет роста экономики. Земля должна быть в руках только крупных игроков. Если она будет в руках фермеров и малых собственников, ничего не будет… Фермеры будут строить порты и элеваторы? Это нереально. Разворовали и разбежались. Мы кризис 2014—2015 годов пережили благодаря крупным компаниям, а не благодаря фермерам. Мы фактически вышли из этого кризиса», — подытожил Охрименко.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября министр Милованов заявил, что министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства имеет 35 сценариев запуска рынка земли. По его словам, министерству удастся разработать законопроект о запуске земельной реформы, а парламенту — принять его до 1 декабря.