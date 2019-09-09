Брюссель, , 11:48 — REGNUM Трехсторонние переговоры по условиям транзита российского газа через территорию Украины запланированы на 19 сентября. Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что во встрече примут участие министры энергетики России, Украины, а также Евросоюза.

Ранее сообщалось, что инициатором переговоров стала Еврокомиссия. Основной темой для обсуждения станут условия транзита российского газа через украинскую территорию после завершения действующего контракта, срок которого истекает в 2020 году.

Стоит отметить, что в августе было зафиксировано снижение объемов транзита газа через Украину на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.