Москва, , 11:37 — REGNUM Немецкая автокомпания Volkswagen в августе 2019 года продала российским корпоративным клиентам 2,7 тыс. машин, что составляет 31,4% от общего объема продаж авто компании в России. Об этом сообщает пресс-служба немецкого бренда.

При этом всего по итогам августа юридическим и физическим лицам дилеры Volkswagen в России продали 8527 автомобилей. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. За восемь месяцев 2019 года продажи немецкой марки в нашей стране выросли на 2% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в начале сентября агентство Reuters сообщило, что вопрос об открытии нового завода Volkswagen в турецком городе Маниса почти решен. По имеющейся информации, гендиректор Герберт Дисс лично обсудил последние детали открытия автопроизводства при встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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