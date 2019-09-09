Тула, 9 сентября 2019, 11:30 — REGNUM Акции ПАО «Тульский оружейный завод», находящиеся в собственности АО «НПО «Высокоточные комплексы», выставлены на торги, извещение об этом размещено на сайте холдинга.
Общее количество выпущенных обыкновенных именных бездокументарных акций, уточняется в сообщении, 406 тыс. 867 штук, номинальная стоимость одной акции — один рубль.
Начальная стартовая цена, установленная за акции, — 675 млн 400 тыс. рублей, «шаг» аукциона — 6,5 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 сентября, аукцион планируется провести 30 сентября.
Тульский оружейный завод — одно из старейших предприятий региона, был создан в 1712 году по именному Указу Петра I. Сегодня предприятие выпускает востребованную продукцию как военного, так и гражданского назначения.