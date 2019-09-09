Тула, , 11:30 — REGNUM Акции ПАО «Тульский оружейный завод», находящиеся в собственности АО «НПО «Высокоточные комплексы», выставлены на торги, извещение об этом размещено на сайте холдинга.

«Предмет аукциона — обыкновенные именные бездокументарные акции публичного акционерного общества «Тульский оружейный завод» в количестве 81 374 (Восемьдесят одна тысяча триста семьдесят четыре) штуки, что составляет 20,00015% уставного капитала», — говорится в сообщении.

Общее количество выпущенных обыкновенных именных бездокументарных акций, уточняется в сообщении, 406 тыс. 867 штук, номинальная стоимость одной акции — один рубль.

Начальная стартовая цена, установленная за акции, — 675 млн 400 тыс. рублей, «шаг» аукциона — 6,5 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 сентября, аукцион планируется провести 30 сентября.

Тульский оружейный завод — одно из старейших предприятий региона, был создан в 1712 году по именному Указу Петра I. Сегодня предприятие выпускает востребованную продукцию как военного, так и гражданского назначения.