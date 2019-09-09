Маскат, , 11:31 — REGNUM Ожидания повышения цены на нефть до $80 за баррель — нерационально. Об этом заявил министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи, передает ТАСС.

Глава министерства призвал смириться с текущей ценой и не питать напрасных надежд на ее сильное изменение.

«Для всех производителей нужно $80 за баррель вместо 60, но разве это рационально? Скорее всего — нет, не в нынешних обстоятельствах», — отметил ар-Румхи

Он также заявил, что был бы рад, как и многие другие, значительному росту цен, но считает такой сценарий развития событий «маловероятным».

Напомним, что мировые цены на «черное золото» растут в течение последних четырех дней. Стоимость нефти марки «Брент» на 9 сентября составила $62,1 за баррель. По заявлению нового министра энергетики Саудовской Аравии, королевство будет продолжать политику сдерживания добычи нефти, чтобы ее стоимость росла.