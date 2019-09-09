Берлин, , 11:25 — REGNUM Международные торговые конфликты являются мешающим фактором для экономики Германии, однако второе полугодие 2019 года неожиданно началось с роста экспорта немецких товаров, передает канал n-tv.

В июле немецкие экспортеры заключили более выгодные сделки, чем месяцем ранее. В течение второго летнего месяца товаров Made in Germany было продано на €115,2 млрд, сообщает германское Федеральное статистическое управление. Это на 3,8% больше, чем годом ранее, и на 0,7% больше, чем в июне.

Росту немецкого экспорта в условиях угрозы Брексита, торговых конфликтов и других рисков поспособствовала торговля с не входящими в Европейский союз странами — прежде всего, США и Китаем, которая выросла почти на 10%.

Импорт в Германию, напротив, сократился: в июле его объем составил €93,7 млрд, что на 1,5% меньше, чем в июне, и на 0,9% меньше, чем в июле 2018 года.