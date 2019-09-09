Москва, , 11:16 — REGNUM Треть жителей России (33%) не имеют денежных вкладов в банках. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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В рублях хранят свои сбережения 63% опрошенных. 10% хранят в иностранной валюте (10%), половина из них (5%) — в долларах.

Более половины граждан РФ (54%) следят за курсом валют. Время от времени интересуются курсом респонденты в возрасте 18−24 лет (52%) и 25−34 года (49%).

Опрос проведен 27 августа 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (66%) заявили, что в настоящее время лучше сберегать деньги, чем тратить. 23% придерживаются противоположного мнения.

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