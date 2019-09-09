Екатеринбург, , 11:22 — REGNUM Прямой беспосадочный авиарейс из Екатеринбурга во Владивосток начнёт работать с 18 ноября 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «Уральские авиалинии».

Перелёты будут осуществляться на новом аэробусе Airbus A320neo. Время в пути составит от семи часов 10 минут до семи часов 55 минут. Стоимость перелёта в зависимости от класса варьируется от 17,9 тыс. рублей в одну сторону. Также в продаже будут субсидированные тарифы от 6,4 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, также в конце 2019 года планируется открытие прямого авиарейса из Екатеринбурга в Мюнхен.

Читайте также: Екатеринбург и Мюнхен свяжет прямой авиарейс

Читайте ранее в этом сюжете: Уральская авиакомпания запустила рейс в Амстердам