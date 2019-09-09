Уфа, , 11:10 — REGNUM Более 12 тыс. владельцев сертификатов на материнский капитал обратились в управления Пенсионного фонда Башкирии с заявлением использовать его на образование детей. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба администрации регионального пенсионного фонда.

По словам чиновников, за все время действия закона о материнском капитале на эти цели всего было перечислено более 703 млн рублей. Владельцами сертификатов стали более 313 тысяч семей Башкирии, из них 213 тысяч полностью распорядились денежными средствами.

Самыми востребованными направлениями распоряжения средств материнского капитала в Башкирии является улучшение жилищных условий. Это направление выбрали более 258 тысяч владельцев сертификатов. Общая же сумма перечислений на эти цели составила более 95 млрд. рублей.