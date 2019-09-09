Москва, , 11:06 — REGNUM Большинство жителей России (66%) заявили, что в настоящее время лучше сберегать деньги, чем тратить. 23% придерживаются противоположного мнения. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Почти половина респондентов (47%) считает, что свободные финансы нужно вложить в банк. 32% предполагают, если есть вклады, забрать деньги из банков.

Опрос показал, что доля тех граждан, у кого есть средства на депозитах в банках, снижается. Так, в июне деньги в банке сберегали 39% респондентов, в июле — 35%, в августе их число снизилось до 33%.

Опрос проведен 27 августа 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, больше половины жителей России (51%) считают нынешнее время для покупок и кредитов не благоприятным.

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