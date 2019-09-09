Ашхабад, , 10:54 — REGNUM Туркмено-китайская компания Agzybirlik Tilsimat организовала сборку и поставку компьютерной техники и программного обеспечения на внутренний рынок республики, сообщает 9 сентября издание Orient.

Отмечается, что с начала 2019 года компания произвела 80 тыс. цифровых устройств для первоклассников. Руководство компании планирует поставлять компьютерную технику не только на внутренний рынок, но и на внешний.

Компания Agzybirlik Tilsimat объединила центр компьютерных технологий при министерстве торговли и внешнеэкономических связей Туркмении с китайскими компаниями Hengsheng Lianhua Investment Management Co. Ltd. и Tongfang Hongkong Limited.

Напомним, 6 сентябре президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон о кибербезопасност, направленный на защиту суверенитета, интересов страны, а также предотвращение угроз сетевой безопасности.

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