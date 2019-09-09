Самара, , 10:54 — REGNUM Региональная символика «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области» присвоена предприятиям Самарской области. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Свидетельства, дающие право использовать символику «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области» были выданы ИП Мурзакова О.М., ИП Харуллову Р.Н., ООО «Дуслык», ООО «Племенной завод «Дружба», ООО «Сызранский рыбокомбинат № 1», ООО «Волгаплодторг», ООО «Шатлык», ООО «Бекон», ООО «Юледокс».

Напомним, что данные товарные знаки были разработаны с целью повышения конкурентоспособности местной продукции.