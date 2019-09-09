Киев, , 11:54 — REGNUM Запасы природного газа на Украине увеличились до 18,7 млрд кубических метров, что стало рекордным показателем за последние 7 лет. Об этом сообщила 8 сентября пресс-служба компании на странице в соцсети Facebook.

В заявлении компании также говорится, что в хранилище продолжают закачивать по 78 млн «голубого топлива» в сутки. Компания заверяет, что запасов хватит на всю зиму.

Напоминаем, что в июле глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина «замерзнет», если не будет накоплено 20 млрд кубометров газа.