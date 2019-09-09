Вашингтон, , 10:38 — REGNUM Американская компания Apple и ее подрядчик Foxconn нарушили трудовое законодательство Китая при производстве смартфонов iPhone, сообщает Bloomberg со ссылкой на расследование организации China Labor Watch.

Отмечается, в августа число временных работников на заводе Foxconn в китайском Чжэнчжоу составило 50%, тогда как допустимо 10%. При этом в сентябре их количество снизилось до 30%.

В издании добавили, что временные работники ущемляются в правах: они не выходят в оплачиваемый отпуск, также им не положено социальное страхование. Кроме того, временным работникам не предоставили возможность официального трудоустройства.

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В Apple заявили, что число таких сотрудников действительно превышает норму, пообещав разрешить данный вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, в августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал компанию Apple перенести свое производство из Китая в США.

По словам главы Белого дома, если он откажется от помощи американским компаниям, обосновавшимся в Китае, за короткий промежуток времени, то вскоре они могут столкнуться с крупными проблемами. Также сообщалось, что компания Google перенесет производство смартфонов Pixel 3a из Китая во Вьетнам уже к концу этого года.

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