Дамаск, , 10:30 — REGNUM Автомобильный завод «Siamco» в Сирии начал производство микроавтобусов, передает 9 сентября ТАСС со ссылкой на гендиректора предприятия Мухаммеда Зияда Нами.

По его словам, конвейер завода позволяет собирать до 40 машин в день.

В настоящее время на производстве трудятся 150 работников, но в ближайшее время возможно, что штатную численность увеличат еще на 100 человек.

Напоминаем, что завод «Siamco» находится под Дамаском. Он впервые заработал в 2007 году. После начала боевых действий он был вынужден закрыться. В январе 2019 года поступили сообщения, что производство возобновилось. Ранее там выпускались легковые автомобили на базе Peugeot. Это пока единственный автомобильный завод в Сирии.