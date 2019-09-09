Тбилиси, , 10:26 — REGNUM Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию по итогам первой половины 2019 года составил $187 млн, что на 53,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, передает «Первый канал грузинского телевидения» со ссылкой на данные национальной статистической службы.

В ведомстве уточнили, что одной из причин спада является завершение строительства магистрального газопровода, а также сокращение объемов реинвестирования. Общий объем инвестиций сократился на 34%, до $473 млн.

Напомним, по итогам 2018 года объем инвестиций в Грузию составил $1,2 млрд, что на 34,9% меньше, чем годом ранее. По данным министерства экономики и устойчивого развития Грузии, снижение инвестиций связано с погашением задолженности предприятий перед нерезидентами.

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