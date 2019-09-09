Багдад, , 10:24 — REGNUM Власти Ирака в ближайшие дни начнут сокращать добычу нефти на своих месторождениях, заявил в эфире телеканала Al-Mayadeen министр нефти страны Тамер аль-Гадбан.

«Ирак приступит к сокращению производства нефти в ближайшие дни», — заявил он, добавив, что «особенно заметное сокращение начнется в октябре».

Как сообщало ИА REGNUM, в среднем в августе 14 стран-членов ОПЕК добывали 29,61 млн баррелей нефти в день, что на 80 тыс. баррелей больше, чем месяцем ранее.

Сообщалось, что зафиксированное увеличение объясняется ростом производства в Ираке и Нигерии, которое также компенсировало сокращение добычи в Саудовской Аравии в соответствии с планом ОПЕК по поддержанию цен на нефть.

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