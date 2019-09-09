Магадан, Магаданская область, , 10:25 — REGNUM Правительство Колымы намерено пополнить бюджет области средствами от продажи госимущества, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В обновленный план приватизации государственного имущества внесено здание школы в Магадане, на улице Шмелева, 41. Учебное учреждение уже давно не функционирует.

Балансовая стоимость бывшей школы — 60 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, уже несколько лет Магадан не может решить проблему нехватки школ, вместе с тем строятся новые микрорайоны, которые также нуждаются в учебных заведениях.