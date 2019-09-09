Пермь, , 10:15 — REGNUM В Перми 9 сентября началось отопление жилых домов. К теплоносителю уже подключен 131 объект жилого фонда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, ранее в горадминистрации заявляли о раннем старте отопительного сезона в столице Пермского края из-за неблагоприятного прогноза погоды.

С 5 сентября в муниципалитете отапливается значительная часть социальных объектов. Началась подача тепла в жилые дома. С 9 сентября работают телефоны горячих линий районных администраций.

Чиновники должны ежедневно отчитываться мэру о том, как проходит процесс теплоподачи в жилой сектор.