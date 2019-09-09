Великий Новгород, , 10:13 — REGNUM Работы по капитальному ремонту Колмовского моста в Великом Новгороде, которые планируется провести до 30 июня 2021 года, могут быть выполнены досрочно: до конца 2020 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре администрации города, об этом заявил мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.

По его словам, о такой возможности сказал представитель подрядчика — генеральный директор ООО НПП СК «МОСТ» (Московская область, Балашиха) Вильгельм Казарян.

«Работы мы планировали провести в 2019—2021 году, но, как говорит подрядчик, есть возможность выполнить их до конца 2020 года, и этот вариант мы будем сейчас рассматривать. Большой объем работ на этом сооружении, это не просто поменять дорожное полотно. Инженерные конструкции внутри требуют большого опыта, знаний, технологий, запатентованных подрядчиком. Он же в свое время выполнял обследование моста и проектирование ремонтных работ, у него есть и опыт, и знания. И теперь с уверенностью можно говорить, что он может проводить капитальный ремонт», — прокомментировал Бусурин начало ремонтных работ.

Напомним, Колмовский мост через реку Волхов в Великом Новгороде был построен в 1978 году.

Проектную документацию на его капитальный ремонт в 2017 году также разработало ООО «НПП СК «МОСТ». Проект не затрагивает геометрических элементов плана и продольного профиля мостового перехода. Решения, принятые в процессе проектирования, направлены на усиление несущих конструкций моста, а также на приведение в нормативное состояние проезжей части моста и пешеходных зон.

Проектной документацией предусмотрена уникальная технология усиления пролётов главных балок мостового сооружения методом предварительного натяжения высокопрочных арматурных пучков, установленных в специальные анкерные устройства в балках пролётного строения, с их последующим омоноличиванием бетонным раствором. Таким образом будет обеспечена несущая способность пролётного строения моста в соответствии с действующими нормативными требованиями. Предусмотрена полная замена покрытий проезжей части и тротуаров моста с предварительным ремонтом их основания, восстановление наружного освещения, локальный ремонт опор моста, замена лестничных сходов.

Стоимость работ составит 312,8 млн рублей, что на 0,5% ниже заявленной начальной (максимальной) цены контракта — экономия бюджетных средств составила 1,5 млн рублей.

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