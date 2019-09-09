Ереван, 9 сентября 2019, 09:46 — REGNUM В настоящее время инфляция в Армении сохраняется на низком, управляемом уровне, и, что важно, она слабо волатильна, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По словам главы правительства, это обеспечивается последовательным повышением доверия к национальной валюте в последний период, что выражается также в сокращении инфляционных ожиданий со стороны домашних хозяйств.
Как добавил Пашинян, это означает, что домашние хозяйства и организации могут гораздо лучше планировать свою экономическую деятельность, а также осуществляемые накопления и инвестиции.
В госбюджете Армении на 2019 год экономический рост заложен в размере 4,9%, а инфляция — 2,7%.
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