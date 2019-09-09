Сеул, , 09:36 — REGNUM Четвертый раунд переговоров по заключению Соглашения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Южной Кореей и Филиппинами состоится в Себу в период с 10 по 13 сентября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

По их словам, в рамках новой встречи представители двух стран обсудят тарифные уступки, экономическое и техническое сотрудничество.

Известно, что Южная Корея и Филиппины обсуждают создание зоны свободной торговли с июня текущего года. Первые три раунда переговоров прошли в июне, июле и августе соответственно.

По данным министерства, в переговорах примут участие делегация во главе с представителем министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Чан Сон Гилем и делегация во главе с помощником секретаря Департамента торговли и промышленности Филиппин Алланом Гепти.