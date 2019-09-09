Екатеринбург, , 09:32 — REGNUM В отношении 25 управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) Свердловской области могут начаться проверки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «ЭнергосбыТ Плюс».

Соответствующие заявления были отправлены энергетиками в региональный департамент Госжилнадзора, из-за систематического нарушения указанными организациями платёжной дисциплины. Совокупный долг УК и ТСЖ за поставку энергоресурсов составляет около 60 млн рублей.

Отметим, что по итогам проверок к УК и ТСЖ могут быть применены санкции. В частности, управляющие компании могут лишиться лицензии на право деятельности, а председатели товариществ собственников жилья могут быть оштрафованы на сумму до 20 тыс. рублей.