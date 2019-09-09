Москва, , 09:32 — REGNUM Компании из Китая проявляют интерес к реализации проектов по водоподготовке в России, заявил замглавы Министерства строительства и ЖКХ Максим Егоров.

«Это проекты по водоподготовке, в том числе и в рамках реализации программы «Чистая вода». Это пока предпроекты», — рассказал Егоров в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

По его словам, китайские компании предлагают новые технологии, направленные на снижение потребления ресурсов. Вместе с тем, добавил Егоров, совместные проекты должны предусматривать локализацию производства.

Как сообщало ИА REGNUM, цель государственной программы «Чистая вода» — обеспечение населения качественной питьевой водой за счёт повышения качества питьевого водоснабжения, развития и восстановления систем водоснабжения.

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