Москва, , 09:30 — REGNUM Транснефть не разделяет идею о необходимости ежедневных проверок качества нефти при приеме и выдаче из системы магистральных нефтепроводов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По мнению специалистов Транснефти, предложение главы совета директоров Роснефти Герхарда Шрёдера по улучшению качества нефти в системе магистральных нефтепроводов не отвечает современным практикам.

«Ни одна нефтяная компания не привлекает сегодня независимых инспекторов для контроля качества своей нефти перед сдачей в систему трубопроводов», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, объяснили в компании, на выходе нефть проверяется экспертами в постоянном режиме и в настоящее время. При этом инспекторы ограничиваются тем, что фиксируют показатели качества, но никак не могут повлиять на их изменение.

«С учетом изложенного привлечение сюрвейерских организаций к проведению ежедневных проверок качества нефти в обязательном порядке является избыточным и нецелесообразным», — заключили в компании.

Отмечается, что комментарий относительно независимых экспертиз качества нефти сделан в связи с поручением правительства России представить позицию Транснефти. Ранее в российское правительство обратился Герхард Шрёдер, который предложил установить независимый контроль над качеством российской нефти в системе магистральных трубопроводов в связи с инцидентом на нефтепроводе «Дружба».

Читайте также: «Роснефть» и «Транснефть» продолжили публичный спор о загрязнении нефти

О резком ухудшении качества российской экспортной нефти, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Дружба», объявили в Белоруссии 19 апреля 2019 года. По этой причине Минск приостановил экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, Украину и страны Прибалтики. Позднее выяснилось, что черное золото было загрязнено на терминале в Самарской области, который принимает сырье нескольких малых производителей.

Читайте ранее в этом сюжете: «Транснефть» зарезервирует средства на компенсацию за «грязную» нефть