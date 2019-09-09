Москва, , 09:25 — REGNUM В июле на Украину из России было поставлено почти 400 тонн угля. Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, этот показатель в три раза превышает объёмы, которые российские угольные компании направили украинской стороне месяцем ранее.

Читайте также: Россия резко сократила поставки угля Украине

Несмотря на рост объёма отгрузок, показатели июля 2019 года остаются ниже, чем в 2018 году 50%, пишет газета «Коммерсантъ». В целом с начала года отставание экспорта по сравнению с 2018 годом составляет 1 млн тонн.

Эксперты отмечают, что снижение поставок российского угля влияет на украинскую металлургию, которая сократила производство кокса и вследствие этого выплавку стали и чугуна.

Читайте также: «Ситуация критическая, угля Украине хватает до середины октября»

Как сообщало ИА REGNUM, с июня 2019 года поставки российского угля на Украину осуществляются только по специальным разрешениям, которые отечественные поставщики должны получать у Минэкономразвития РФ. Такое решение было принято в ответ на введенные Киевом ограничения.

Читайте ранее в этом сюжете: «Катастрофа» с углём на Украине: Зеленскому пора звонить Путину