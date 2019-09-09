Пхеньян, , 09:05 — REGNUM В Северной Корее зафиксировали быстрый рост туристической индустрии, сообщает китайская газета People's Daily.

Согласно опубликованным данным, число туристов, посещающих Пхеньян в 2019 году значительно увеличилось.

В частности, представители китайской газеты отметили, что начиная с китайского Нового года сложно приобрести билеты до Пхеньяна из Даньдуна, кроме того, у железнодорожной станции Пхеньян всегда стоит много туристических автобусов.

Согласно статистическим данным, в 2018 году КНДР посетили более 200 тыс. человек.

Известно, что Северная Корея активно развивает свою туристическую отрасль. Не так давно власти страны приняли решение модернизировать аэропорт Пхеньяна, а также построить новый горнолыжный курорт.

Отметим, что в августе текущего года лидер КНДР посетил строящийся курорт горячих источников в уезде Яндок.

Ожидается, что туристическая индустрия Северной Кореи продолжит активно развиваться.