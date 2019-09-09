Пекин, , 09:02 — REGNUM Юань незначительно укрепился к доллару США, отыграв у него 4 базисных пункта 9 сентября, сообщает агентство Синьхуа.

Курс китайской валюты к американской составил 7,0851 юаня за доллар США. При этом, на 28 августа курс юань имел курс 7,0835 за доллар. То есть, падение курса за указанный период оказалось не очень существенным.

Отметим, что по мнению ряда экспертов Китай ослабляет курс своей национальной валюты целенаправленно в качестве незеркальной ответной меры на развязанные Соединенными Штатами торговые войны.

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