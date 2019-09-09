Уфа, , 08:51 — REGNUM Фестиваль рабочих профессий «PROFфест» пройдет в Уфе. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба администрации города.

Фестиваль востребованных профессий «PROFфест» состоится 17 и 18 сентября на площадке ВДНХ-ЭКСПО.

Официальное открытие мероприятия состоится 17 сентября в 10:00 час.

По словам организаторов, в рамках фестиваля гости смогут ознакомиться с современными отраслями Башкирии и с профессиями, которые для них актуальны.

На фестивале будет дан краткий курс профессиональных снов, что позволит молодым людям погрузиться в профессию. Кроме этого, организаторы проведут тестирование.

Организаторы считают, что после прохождения тестирования и получения рекомендаций в плане профессионального выбора, молодежи станет определиться с выбором профессии.