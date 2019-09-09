Томск, , 08:44 — REGNUM В Томской области в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2019—2024 годах должна расселить 131,072 тыс. кв. метров аварийного жилья, в котором проживают 9616 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 сентября в администрации Томской области.

Ветхое жилье Иван Шилов © ИА REGNUM

В текущем году программа затронет город Томск, Асиновский и Чаинский районы, где планируют расселить 12,2 тыс. кв. метров. Из федерального бюджета на эти цели выделено 507,8 млн. Всего с учётом регионального софинансирования — 523,46 млн.

Что касается Томска, здесь должны расселить 11,48 тыс. кв. метров аварийного жилья (302 квартиры), в котором проживают 860 человек. На это потратят 492,145 млн рублей.

В шестилетнюю программу расселения также вошли Каргасокский и Томский районы.

Напомним, всего на реализацию программы в консолидированном бюджете предусмотрено более 6 млрд рублей.