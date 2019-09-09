Ереван, , 08:37 — REGNUM Более половины жителей Армении хранят свои сбережения в банках в национальной валюте — армянских драмах, написал 9 сентября на своей странице в Facebook премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Большинство армян, 51,4%, предпочитают хранить свои деньги в банках в драмах», — написал он.

По его словам, это очень важно, поскольку снижает валютные риски бизнеса и способствует дальнейшему повышению стабильности финансовой системы. Он добавил, что также хранит свои деньги в драмах.

«Я недавно продал Hyundai и держу деньги в банке в драмах», — отметил Пашинян.

Как сообщало ИА REGNUM, объем иностранных инвестиций в Армению по итогам первой половины 2019 года составил 705 млрд драмов ($1,48 млрд), что на 26% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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