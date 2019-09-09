Казань, , 08:36 — REGNUM В Арбитражный суд Татарии от ФГБУ «Поликлиника №1» управления делами президента РФ поступил иск к оставшемуся без лицензии в мае 2019 года АО «Национальная страховая компания Татарстана» (НАСКО). Сумма иска небольшая, подробности того, какие отношения связывали страховую компанию и президентское медучреждение, неизвестны. Иск к производству пока не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сумма претензий составляет всего 25 тыс. рублей. Иск подан 6 сентября. Претензии в этот же день на сумму 80 тыс. рублей отдельным иском выставило и министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии.

Напомним, в середине мая 2019 года у некогда крупнейшей страховой компании России, где существенную долю до 2017 году имел республиканский банк «Ак Барс», отозвали лицензию. А уже в июле 2019 года был подан иск с требованием её банкротства. 27 августа его удовлетворили и признали компанию банкротом, открыв конкурсное производство на один год — до 27 августа 2020 года. Управлять АО будет госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

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