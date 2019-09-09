Москва, , 08:34 — REGNUM Первая самоходная техника поступила на Таштагольский рудник «Евраза» в рамках масштабной модернизации, сообщает 9 сентября пресс-служба холдинга.

Отмечается, что проект реконструкции Таштагольского рудника предполагает увеличение объёмов добычи железной руды с 2,2 млн тонн до 3,25 млн тонн в год. «Евраз» инвестирует в реализацию этого проекта около 6,8 млрд рублей.

Поступившая на объект техника — проходческая буровая установка, машина очистного бурения и погрузочно-доставочная машина — введены в эксплуатацию на горизонте минус 280 метров. Предполагается, что к концу 2019 года на рудник поступят еще три единицы спецтехники.

Полностью укомплектовать парк из 20 основных и 12 вспомогательных самоходных машин специалисты холдинга планируют к 2021 году.

Напомним, запасы Таштагольской шахты в пределах горного отвода до горизонта — 350 метров оцениваются 53,8 млн тонн руды с содержанием железа 40,3%. Добыча ведётся на Юго-Восточном, Восточном и Северо-Западном участках.

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