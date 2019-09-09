Сеул, , 08:37 — REGNUM В августе 2019 года иностранные инвесторы вновь начали сбывать акции южнокорейских компаний. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Службу финансового надзора.

Согласно опубликованным данным, в августе текущего года чистый отток средств составил 2,34 трлн вон (~$1,96 млрд).

Известно, что иностранные инвесторы начали активно сбывать акции южнокорейских компаний спустя три месяца покупок.

Известно, что инвесторы из Великобритании продали акции на сумму 772 млрд вон (~$648,2 млн), из США — 764 млрд вон (~$641,5 млн), из Люксембурга — 327 млрд вон (~$274,5 млн), из Саудовской Аравии — 226 млрд вон (~$189,7 млн), из Франции — 223 млрд вон (~$187,2 млн).

С другой стороны, инвесторы из Малайзии, напротив, приобрели акции на сумму 88 млрд вон (~$73,8 млн), Виргинских островов — 77 млрд вон (~$64,6 млн), Нидерландов — 75 млрд вон (~$62,9 млн), Японии — 41 млрд вон (~$34,4 млн).

В августе текущего года иностранцы выкупили биржевые облигации на сумму 9,4 трлн вон (~$7,89 млрд), а продали — 4,4 трлн вон (~$3,69 млрд).