Омск, , 08:24 — REGNUM В Омской области продолжается уборочная кампания. Как сообщили ИА REGNUM 9 сентября в региональном правительстве, к 8 сентября аграрии обмолотили 532,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 27,6% от плана.

Намолочено 896,3 тыс. тонн зерна. Урожайность — 16,8 ц/га (в 2018 году — 16,4 ц/га).

Яровой пшеницы обмолочено 212,9 тыс. га (15,3% от плана) при урожайности 15,3 ц/га, озимой пшеницы — 6,6 тыс. га (99% от плана, урожайность — 36 ц/га), озимой ржи — 4,7 тыс. га (100% от плана, 19,5 ц/га.

В 25 районах убирают масличные культуры, обмолочено 15,2% от плана.

Озимые культуры посеяли на площади 17,6 тыс. га при плане не менее 21 тыс. га.

На 8 сентября убрано 978 га овощей (23,7% от плана). Картофель убран с площади 4,3 тыс. га (18% от плана). Практически завершена заготовка кормов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале сентября омские власти заявили о наращивании темпов уборочной.

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