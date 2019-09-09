Уфа, , 08:29 — REGNUM Более 7 млн рублей задолженности по заработной плате погасило ООО «Нефтепроводмеханизация» после вмешательства прокуратуры Советского района г. Уфы. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы, предприятие не выплачивало работникам заработную плату с сентября 2018 года, тем самым накопив задолженность в размере более 12 млн рублей.

По данному факту в отношении юридического лица было возбуждено административное дело по ч.1 ст. 5. 27 КоАП РФ («Нарушение законодательства о труде»), а в отношении генерального директора следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»).

В результате после вмешательства прокуратуры предприятие погасило задолженность перед работниками в размере 7 млн рублей.

Сейчас ситуация по выплате заработной платы в полном объеме находится на контроле прокуратуры.