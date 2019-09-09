Ульяновск, , 08:15 — REGNUM До конца 2019 года в Ульяновской области будет восемь станций для заправки природным газом, в 2024 году их число достигнет 22, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В регионе продолжают работу по созданию сети газонаполнительных компрессорных станций. В 2018 году построено четыре, в 2019 году строятся ещё четыре. Первый вице-премьер Андрей Тюрин сообщил, что ранее соответствующие заявки поданы в Минэнерго России на субсидирование затрат на строительство объектов заправки природным газом — метаном. Три заправки строятся в настоящее время в Ульяновске, одна — в поселке Новоспасское.

До 2024 года в регионе хотят «сформировать минимальную достаточную заправочную сеть природным газом до 22 объектов».

Как и в других регионах, в Ульяновской области транспорт переводится на использование метана. За пять лет число транспортных средств, использующих в качестве топлива природный газ, должно достигнуть 2200 единиц. Напомним, в мае 2019 года отмечалось, что к 2022 году Ульяновск и Димитровград получат в лизинг по федеральной программе скидок 350 автобусов. Более 180 автобусов перевозчики закупят за собственные деньги.

Всего в области насчитывалось около 2,6 тыс. единиц пассажирского транспорта — автобусов, трамваев и троллейбусов. По маршрутам работали порядка 100 перевозчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Ульяновске запущена испытательная лаборатория для технической экспертизы автотранспортных средств в части изменений их конструкций, включая установку газобаллонного оборудования.