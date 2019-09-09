Владивосток, , 08:27 — REGNUM По версии Mastercard, оценивающих туристически-привлекательные города по нескольким критериям, Владивосток вошёл в список самых дорогих городов мира, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Компания анализирует общедоступную информацию по 200 городам мира, в которых чаще всего оказываются туристы. Владивосток занял 185 место, наряду с другими российскими городами, такими как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.

В 2018 году во Владивостоке побывало 400 тысяч туристов, которые ежедневно оставляли во Владивостоке по 180 долларов.

Также отмечается, что наиболее посещаемым стал Бангкок, где в прошлом году побывало 22 млн туристов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Китай стал вторым по объёмам рынка круизного туризма — в прошлом году на круизных лайнерах в Китае отдохнули более 2,19 млн туристов.