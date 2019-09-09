Додома, , 08:11 — REGNUM Институты частного права Танзании и Уганды призвали правительств двух стран улучшить условия ведения бизнеса, чтобы увеличить скорость торговых операций, сообщает газета Mwananchi.

Об этом было заявлено на торговой конференции, в которой приняли участие предприниматели из Уганды и Танзании, а также президенты обеих стран — Йовери Мусевени и Джон Магуфули соответственно.

В пятницу, 6 сентября, председатель Танзанийского института частного права Салюм Шамте заявил, что Танзания и Уганда — давние торговые партнеры, и сейчас пришло время увеличения товарооборота.

«Мы призываем вас продолжать улучшать условия ведения торговли и привлекать нас в крупные проекты, такие как строительство нефтепровода из Хоймы в Тангу. Мы обещаем оказать содействие проектам развития», — заявил Шамте, обращаясь к лидерам двух стран.

Со своей стороны, представитель угандийского частного сектора Мариана Сабуне отметила, что торговля между двумя странами встречает препятствия.

Она призвала правительства к тому, чтобы соглашения, достигнутые в ходе заседаний постоянной совместной комиссии при участии представителей частного сектора обеих стран, были в конце концов реализованы.

В ответ на это лидеры двух стран заявили о создании особой комиссии при министерствах иностранных дел Уганды и Танзании, которая будет следить за реализацией достигнутых постоянной совместной комиссией договоренностей. Об этом 6 сентября заявили министры иностранных дел Танзании и Уганды Паламагамба Кабуди и Сэм Кутеса.

«Возможности для торговли между Танзанией и Угандой многочисленны. Сейчас самое время воспользоваться ими, мы благодарим наших лидеров (Магуфули и Мусевени) за оказываемое содействие», — подчеркнул министр Кабуди.