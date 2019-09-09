Берлин, , 08:00 — REGNUM Исполнительный директор Huawei Юй Чэндунь на встрече с журналистами в рамках выставки IFA 2019, проходящей в Германии заявил, что компания готова выпускать свои процессоры, если ARM откажет Huawei в лицензии, сообщает 8 сентября ITHome.

Юй Чэндунь отметил, что в настоящее время Huawei имеет постоянную авторизацию для конкретной архитектуры ARM и может её использовать. Однако если британская корпорация откажет его компании в лицензии на будущие разработки ARM, то Huawei готова перейти на ЦП собственной разработки. По словам Юй Чэндуня, у компании уже есть процессор своей архитектуры и он может работать не хуже британского.

«Точно так же, как мы поддерживаем Android, но если они не позволят нам использовать ее, мы будем использовать свою собственную и даже иметь более высокую производительность», — заявил исполнительный директор Huawei.

Кроме того, Юй Чэндунь также сказал, что если компания не сможет использовать сервисы Google, то Huawei P40, который планируется выпустить в марте следующего года, может стать первым смартфоном, оснащенным системой Hongmeng.

Напомним, ARM (Advanced RISC Machines) — британская корпорация, один из крупнейших производителей, разработчиков и лицензиаров архитектуры 32-разрядных и 64-разрядных RISC-процессоров (с архитектурой ARM), ориентированных на использование в портативных и мобильных устройствах (телефонах, органайзерах и т. п.). Бизнесом компании ARM всегда была продажа лицензий на производство ядер и сопутствующих элементов полупроводниковым компаниям, которые создавали микропроцессоры и микроконтроллеры на их основе.