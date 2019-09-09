Чебоксары, , 07:21 — REGNUM По делу о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» на торги выставляют повторно три лота — четыре автобуса, а также имущество филиалов в Козловке и Алатыре. При этом стоимость двух лотов уценена на 10%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Повторно на торги выставляют четыре автобуса 2017 года, при этом их стоимость снижены. Автобусы Volgabus (2017 год выпуска) продаются отдельными лотами по одинаковой цене каждый: если на первых торгах за них просили 5 842 260 рублей, то сейчас начальная цена упала до 5 258 034 рублей (то есть на 584,2 тыс. рублей, или на 10%).

После несостоявшихся торгов уценили и имущество Алатырского АТП, которое расположено в Алатыре по улице Юбилейная. Оно подешевело более чем на 2,1 млн рублей (или на 10%) — до 18 937 845 рублей. В состав лота, напомним, входят агрегатный цех, склад, профилактории, мойка, здание конторы, электрораспределительная будка, душевая, кузница, газопровод и другие объекты.

Также повторно выставляется на продажу имущество Козловского автотранспортного предприятия: стоимость лота осталась прежней — 10 511 001 рублей с шагом аукциона в 5%. Напомним, в структуру имущества входят, в частности, закрытая автостоянка, гараж, водонапорная башня, асфальтированная площадка, право аренды земельных участков площадью более 8,1 тыс. кв. метров для ведения производственно-хозяйственной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании «Чувашавтотранса» банкротом и открытии конкурсного производства. Единственный в республике государственный перевозчик обслуживал более 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.