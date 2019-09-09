Москва, , 07:16 — REGNUM Торги по нефти по Brent 6 сентября закрылись ростом на 1,38%. На европейской сессии цена снижалась до $61,58. Давление на нефтяной рынок могли оказать слабые данные по объему промышленного производства в Германии. Промышленное производство неожиданно упало в июле, что подвергло крупнейшую экономику Европы к риску спада в III квартале, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Затем рынок снижением отреагировал на сообщение, что власти Китая планируют довести долю электромобилей в совокупных продажах до 60% к 2035 году, что также может негативно сказаться на спросе на нефть в будущем.

На американской сессии покупатели отыграли все потери и обновили внутридневной максимум. Цена восстановилась после выхода данных по рынку труда в США и выступления главы ФРС США Джером Пауэлл. Он заявил, что американская экономика находится в хорошем состоянии и перспективы ее развития благоприятны.

Еженедельный отчет по буровым установкам показал, что за прошедшую неделю в США число нефтяных буровых установок сократилось на четыре единицы, до 738 шт., газовых — на две единицы, до 160 шт.

Сегодня, 9 сентября, на торгах в Азии нефть подорожала на 0,84%, до $62,09. У покупателей есть двое суток до новых отчетов по запасам нефти. Им ничего не мешает сейчас поднять цену до $63,75 за баррель.

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