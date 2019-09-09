Сеул, , 07:25 — REGNUM Южная Корея продолжает сохранять лидирующую позицию на мировом рынке судостроения четвертый месяц подряд. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на министерства торговли промышленности и энергетики страны.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на август 2019 года мировой объем судостроения составил 1 млн CGT, из которых 73,5% или 735 тыс. CGT принадлежит южнокорейским компаниям.

Известно, что Южная Корея сохраняет лидирующие позиции на мировом рынке судостроения с мая текущего года.

На мировом рынке Южная Корея получила все три заказа на строительство грузовых танкеров для перевозки СГ, а также 13 из 14 нефтяных танкеров.

В период с января по август 2019 года общий объем заказов составил $11,3 млрд, обогнав китайские компании ($10,93 млрд).

CGT — Регистровая тонна — единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.