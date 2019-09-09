Москва, , 07:10 — REGNUM Торги на Мосбирже 6 сентября открылись снижением по доллару США и единой валюте. Цена на нефть Brent консолидировалась на уровне $60,90 в ожидании публикации отчета по рынку труда в США. В связи с этим в начале торгов участники рынка следили за динамикой индекса RGBI, защитными активами, а также решением ЦБ РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Завершились торги снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,78%, до 65,783 руб., евро/рубль — на 0,78%, до 72,49 руб., фунт/рубль — на 0,93%, до 80,79 руб.

Реакция рубля на действия регулятора носила нейтральный характер, поскольку рынок ожидал снижения ключевой ставки на 25 б. п., до 7,00% годовых. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила на своей пресс-конференции, что если экономические условия будут складываться в соответствии с прогнозом, то на одном из ближайших заседаний ставка еще будет понижена один раз.

Невероятно, но рубль спокойно пережил трёхпроцентное падение цен на нефть. На американской сессии он смог укрепиться к иностранным валютам после выхода противоречивых данных по рынку труда в США. Количество новых рабочих мест в США за август оказалось несколько меньше прогнозируемого уровня, тогда как средняя оплата труда и уровень участия в рабочей силе увеличились.

К закрытию дня он уже получил поддержу от нефтяного рынка, так как покупатели открыли все потери и обновили дневной максимум. Председатель ФРС США Джером Пауэлл своим выступлением не смог ослабить российскую валюту, хотя доллар США подорожал на его заявлениях.

Он заявил, что американская экономика находится в хорошей форме и перспективы ее развития благоприятны. Участники рынка расценили его заявления как сигнал к тому, что не следует ожидать сентябрьского снижения уровня основных процентных ставок на 0,5%.

Сегодня, 9 сентября, баррель Brent подорожал на 0,89%, до 62,12. Для рубля созданы все условия, чтобы открыться ростом портив иностранных валют. Пара доллар/рубль находится на равновесном уровне со 2 августа. Если поддержка 65,50 не устоит, то цена переместится на уровень 64,75 руб. Препятствий к снижению курса доллара нет.

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