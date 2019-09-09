Чебоксары, , 07:03 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске по делу о банкротстве одного из крупнейших предприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве — муниципального «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска» — признано незаконным распоряжение городской администрации в части использования имущества. Решение вынес Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В декабре 2018 года конкурсный управляющий МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска» обратился в суд с заявлением о признании распоряжения администрации Новочебоксарска недействительной и применении последствий недействительности сделки. Речь идёт о распоряжении от 12 января 2017 года о прекращении права хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия на следующие объекты недвижимого имущества: трёхэтажное административное здание общей площадью 1240 кв. метров и складские помещение площадью 188,1 Кв. метров, расположенные в Новочебоксарске по улице Комсомольская, д. 3А.

2 сентября суд удовлетворил заявление конкурсного управляющего.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года решением Арбитражного суда Чувашии МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска» признано банкротом. В период наблюдения в реестр требований кредиторов должника включены требования кредиторов на сумме более 113,46 млн рублей. Предприятие было одним из крупнейших в жилищно-коммунальном хозяйстве Новочебоксарска. За два года до банкротства МУП, когда ситуация на предприятии стала усложняться, управление имущественных и земельных отношений мэрии учредило ООО.

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