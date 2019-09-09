Чебоксары, , 06:43 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве общества «Белоусовы», которое занималось торговлей молочными продуктами, будет проведена оценка дебиторской задолженности предприятия, которая затем может быть продана. Против оценки данной задолженности выступили налоговики, но их голос остался в меньшинстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ по итогам собрания кредиторов.

В собрании кредитов ООО «Белоусовы» приняли участие четыре кредитора с правом голоса, перед ними сложилась задолженность в размере 44 860 391,18 рублей. Это УФНС (439 456,47 рублей, или 0,98% кредиторской задолженности), Зинаида Семенова (11 780 934,71 рублей, или 26,26% кредиторской задолженности), ООО «Торговый дом «Белоусовы» в лице Леонида Семенова (31 400 000 рублей, или 69,9%) и ООО «Агрофирма «Кольцовка» в лице Леонида Семенова (1 240 000 рублей, или 2,77%).

На заседании конкурсный управляющий отчитался о проделанной работе. Также на обсуждение был вынесен вопрос о проведении оценки дебиторской задолженности ООО «Белоусовы».

"Конкурсный управляющий указала, что имеется дебиторская задолженность на общую сумму 32 296 347,31 рублей, подтвержденная контрагентами. В своих ответах на направленные конкурсным управляющим претензии указанные контрагенты подтвердили имеющуюся задолженность, а также указали на невозможность ее погашения в связи с трудным финансовым положением», — говорится в сообщении.

Поясняется, что так как контрагентами подтверждается дебиторская задолженность перед ООО «Белоусовы», то возможно начало проведения оценки и реализации указанной дебиторской задолженности, не дожидаясь ее взыскания через суд. Против оценки «дебиторки» выступили налоговики, но оказались в одиночестве: остальные кредиторы поддержали проведение оценки дебиторской задолженности общества.

Напомним, решением Арбитражного суда Чувашии от 30 апреля 2019 года общество «Белоусовы» признано банкротом, открыто конкурсное производство.

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, общества «Белоусовы» и торговый дом «Белоусовы» (ТД «Белоусовы») зарегистрированы в 2013 году в Вурнарах с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Учредителем является Леонид Семенов. Основной вид деятельности — оптовая торговля молочными продуктами.

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