Казань, , 06:04 — REGNUM В Татарии за восемь месяцев 2019 года сельскохозяйственные формирования заработали 60 млрд рублей, из которых 46 млрд рублей — это поступления из сферы животноводства, где прирост составил 16%. Рост показателей обеспечила в основном молочная отрасль. Об итогах работы агросектора заявил на совещании выходного дня министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отдельно от реализации молока республика получила 18,7 млрд рублей, что на 27% больше, чем годом ранее. Ахметов уточнил, что в сфере молочного животноводства идёт активная модернизация — за три года были сданы 26 современных молочных комплексов на 28 тыс. голов дойного стада. Стоимость проектов составила 9 млрд рублей.

В различных отраслях наблюдался рост показателей. За рассматриваемый период было надоено свыше 915 тыс. тонн молока — рост на 4% или 33 тыс. тонн в фактическом выражении. Также было выращено 266 тыс. тонн мяса, что на 5,5 тыс. тонн больше, чем в 2018 году. Нарастили объёмы крупные свиноводческие и птицеводческие предприятия. За январь-август 2019 года было получено 807 млн яиц, что на 9% больше итогов этого периода 2018 года.

«Численность крупного рогатого скота, в том числе коров, стабильная. Имеем рост поголовья свиней на 18 тыс. голов или 104%», — резюмировал министр.

Напомним, в Татарии также в рамках уборочной кампании на фоне спада темпов наблюдался рост урожайности на 4 центнера с гектара.