Пекин, , 05:39 — REGNUM Объем импорта Китаем твердых отходов продолжил снижение в первые восемь месяцев 2019 года в рамках программы полного запрета на импорт иностранного мусора, сообщает агентство Синьхуа.

Импорт иностранных твердых отходов за указанный период с января по август 2019 года достиг 9,7 млн тонн, что на 29% ниже, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили в Генеральном управлении таможни КНР. Только в августе импорт пластиковых, бумажных и металлических отходов составил 1,15 млн тонн, что ниже 1,26 млн тонн в июле.

Напомним, что в 1980-е годы Китай начал активно импортировать иностранные отходы в связи с нехваткой ресурсов для обеспечения экономического промышленного роста, на который был взят курс в рамках реформ открытости.

Теперь же, Китай встал перед экологическими вызовами, поэтому до конца 2019 года правительство решила целиком запретить импорт иностранного мусора за исключением содержащего крайне редкие ресурсы.