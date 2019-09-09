Казань, , 05:18 — REGNUM В Татарии осталось убрать около 10% площадей урожая-2019, что составляет чуть менее 150 тыс. га. При этом хлебные районы, ранее демонстрировавшие высокие показатели, в этом году урожаями не удивили, но уже 9 сентября 2019 года республика планирует «пройти рубеж 4 млн тн валовки (при прошлогодних 3,6 млн тн)». О ходе сельхозработ на совещании выходного дня сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«К сожалению, в прошлом хлебные районы, в этом году высокими урожаями нас не удивили. Нурлатовцы должны ставить перед собой более амбициозные задачи», — заявил Ахметов, отметив, что и районы, где работает «Ак Барс» холдинг тоже «должны совместно найти решения по повышению отдачи пашни».

Министр отметил, что некоторые хозяйства, особенно фермеры, не показывают собранный урожай и попросил глав районов подключиться: «Выращенный урожай до килограмма должен быть оприходован для исключения серых схем реализации».

Напомним, погодные условия в Татарии были неблагоприятны в 2019 году. На первом этапе из-за них погибла существенная часть урожая озимых, причинив республике ущерб на 1,5 млрд рублей, а далее дожди и прохлада создавали сложности для уборочной кампании. Из-за перестоя на корню погибла часть урожая некоторых культур, например, ячменя. Несмотря на более низкие темпы уборки, чем годом ранее, урожайность была выше на 4 ц/га, до 30,1 ц/га.